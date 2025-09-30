«Стала для меня святой»: в Воскресенске БПЛА ВСУ убил бабушку и мальчика

Утро понедельника, 29 сентября, омрачилось трагедией для жителей подмосковного Воскресенска. Один из беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону столицы, рухнул на частный дом. На глазах у соседей погибли пожилая женщина и маленький мальчик, который приходился ей правнуком. О том, как жители города пережили случившееся, что известно о родителях мальчика, — в материале NEWS.ru.

В Воскресенске дрон ВСУ разнес частный дом в щепки

В три часа ночи перепуганные жители микрорайона Фетровая Фабрика проснулись из-за громкого хлопка и зарева. Взрывы продолжались до четырех часов утра. Всего их было семь, утверждают местные жители. Одни пережидали бессонную ночь в прихожей — им казалось, что так безопаснее. Другие пошли на улицу, чтобы проверить, все ли в порядке у соседей.

«В 03:29 произошел взрыв. У меня в комнате осыпалась вся декоративная штукатурка. Я проснулась от этого, позвонила в 112, потом вызвала скорую помощь. <…> Сразу поняла, что произошло, увидела, что все горит. Но пожарные ехали очень долго, минут 40… Все сидели на таких нервах: позакрывали окна, выключили свет», — рассказывает Александра. Записи с камер видеонаблюдения в ее доме разлетелись по Сети.

Местная жительница Александра Фото: NEWS.ru

Дрон упал на участок 23 по Федотовской улице: влетел прямо в крышу жилища и разнес его в щепки. Напротив, у дороги, стоит доска объявлений, а на ней размещена реклама кровельных работ — злая ирония жизни…

С ночи и практически до самого вечера на месте ЧП работали следователи и полицейские. Возле ленты оцепления стоял хмурый мужчина, не похожий на сотрудника МВД. Его личную трагедию выдали пустые глаза и грязная одежда. «Вы не задолбались? У меня мать сгорела с внуком, а вы здесь ходите с четырех утра, снимаете!» — в отчаянии обратился он к журналистам.

«Общались и шутили, а ночью ее не стало»

В ту ночь в доме были только 76-летняя Наталья и ее правнук Слава (имя изменено). Родители оставили ребенка погостить у прабабушки: где они живут и чем занимаются, в селе никто не знает. Сын погибшей и его жена — дедушка и бабушка убитого дроном мальчика — в момент трагедии были на работе. С корреспондентом NEWS.ru они не стали общаться, так как находятся в шоке. 1 октября их внуку исполнилось бы шесть лет.

«Хорошие люди, мы дружили. Мальчик всегда помогал прабабушке, хоть и маленький еще был, с граблями по огороду бегал. <…> У меня сейчас просто шок, нет никаких эмоций! Я даже не плакала», — рассказала соседка погибших Ольга.

Сразу после удара БПЛА звонить в экстренные службы ринулась не только Александра, но и другие соседи. «Я звонила 15–20 минут, никто не отвечал. Потом мне сказали, что не слышат, и попросили перезвонить. А тут уже полыхало!» — подчеркнула Ольга.

Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Местные жители полагают, что Наталья с правнуком могли погибнуть не из-за прилета БПЛА, а от последствий удара. Не исключено, что они потеряли сознание, поэтому не покинули дом самостоятельно. «Крыша и перекрытия у них деревянные. На них, наверное, сверху свалилось — и все. Я не знаю, почему они не вышли», — отметила Ольга.

Судя по всему, Наталья мало общалась с соседями. Многие были с ней знакомы, но знали ее плохо. Под вечер на стойке объявлений у ее дома стали появляться цветы: сначала две гвоздики, затем полевой букет от заплаканной женщины.

«Я учила вязать эту бабушку — очень хорошую и добрую женщину. Я была еще совсем маленькой девочкой лет 12–13. Она не просто заменила мне маму и бабушку, а стала для меня святой», — сказала Елена, которая проезжала через дом старой знакомой по пути на работу.

Они случайно увиделись накануне днем. «Общались, улыбались, смеялись, вспоминали те годы, чай пили. А ночью Натальи не стало», — отметила Елена.

«Здесь то и дело летают беспилотники»

Утром 30 сентября родственники покойных организовали сбор денег на похороны. Чуть позже подключилась администрация городского округа, а неравнодушные соседи стали помогать с разбором завалов.

«В ночь была террористическая атака, повредило несколько домов. Сейчас муниципалитетом все это восстановим, приведем в порядок. Двое погибших у нас — окажем родным всю помощь и поддержку, в дальнейшем будем их сопровождать в имущественной части», — заявил корреспондентам NEWS.ru глава Воскресенска Алексей Малкин.

Жители города говорят, что беспилотники пролетали над ними и раньше. «Они летят в сторону Москвы. Возможно, целятся в какое-нибудь предприятие здесь у нас. Наверное, их откуда-то недалеко с полей запускают», — сказал один из горожан.

Но чтобы дрон упал прямо на головы людей — такое впервые.

«Здесь беспилотники то и дело летают. Недавно гуляли дочка с внуком, а над ними с огромной скоростью пролетел небольшой [дрон], типа самолета. И причем так низко — я не знаю, как он в крышу их дома не попал, чуть ли не верхушки деревьев задевал», — рассказала местная жительница.

Накануне обломки другого БПЛА, по словам местных жителей, рухнули на улице Куйбышева. Однако в тот раз жертв удалось избежать.

Спецслужбы на месте трагедии в Воскресенске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мы так переживали, чтобы они не погибли»

Обломки дрона не только уничтожили дом на участке 23, но и посекли соседние здания. Сильнее всего пострадал участок 21, на котором живут пожилые супруги Ольга и Сергей. В их доме выбило почти все стекла, за исключением туалета и ванной, некоторые оконные рамы повылетали наружу. В металлической кровле остались дыры, а на кирпичах фасада — сколы.

«Там, видимо, поражающие элементы были. С этой стороны на террасе [у нас] что-то загорелось. Потом на крыше стало гореть одеяло. Взрывной волной забор положило. Кошмар!» — заявила местная жительница.

Ее подруга Ольга пришла проверить, все ли в порядке с соседями, ведь ночью огонь был виден именно с их стороны. «Они очень приличные люди, у них трое внуков. Мы так переживали, чтобы они не погибли», — отметила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, ночью она увидела из окна огромное зарево выше крыши в районе дома Ольги и Сергея. Женщина, как и другие соседи, позвонила в 112, где ей ответили, что уже в курсе случившегося. Затем она взяла дочку и побежала к дому друзей.

«Здесь были две полицейские машины и кареты скорой помощи. Нас сюда никто не пускал, но мы видели, как из их дома выносили обгоревшие вещи. Мы не видели их (Ольгу и Сергея. — NEWS.ru), ждали, когда их выведут или вынесут», — подытожила жительница Воскресенска.

Читайте также:

«Нас просто убивали»: белгородцы о жизни под обстрелами и эвакуации детей

«Банда пенсионерок»: СБУ придумала новый способ терактов против военных РФ

«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта

Огненный ад для Киева, паника в Пентагоне, натовцы в нокауте: что дальше