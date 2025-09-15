«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта

Василий Прозоров — экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ). Он работал в центральном аппарате ведомства и антитеррористическом центре. В 2018 году покинул свою страну. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Прозоров рассказал, кто, как и с какой целью готовит террористов на Украине и какие именно люди и государства стоят за взрывами на «Северных потоках».

«Отрабатывали работу ножами и удавками на свиньях»

— В подрыве «Северных потоков» немецкая полиция обвиняет граждан Украины. На кого они работали? На Главное управление разведки (ГУР) украинской армии, на СБУ? Или это была какая-то независимая группа?

— Говорить о независимой группе смешно! Такую диверсию, а вернее теракт — это правильно называть терактом, — невозможно совершить без поддержки государства. Речь идет об операции на глубине больше 100 метров. На такое способны специалисты нескольких стран, и эти страны по пальцам одной руки можно пересчитать. И это вовсе не Украина. То есть конкретные украинские специалисты вполне могли там участвовать — и они участвовали! Но они были просто исполнителями. Планированием и обеспечением операции, технической организацией теракта, привлечением необходимых сил и средств занимались другие страны. А вот среди конкретных специалистов были украинцы. Очень примечательные люди.

— Давайте поговорим о «конкретных специалистах», которых обвиняют в осуществлении этого теракта. Вы их знаете?

— Я знаю лично одного человека из тех, кого обвиняет полиция. Это Роман Червинский. У него «богатая» биография. Не скажу, что мы прямо очень хорошо знакомы и плотно общались. Но мы неоднократно пересекались во время так называемой АТО («антитеррористической операции». — NEWS.ru) в Донбассе еще в 2015 году. Его прикомандировали туда от одного из региональных управлений СБУ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Потом при департаменте контрразведки (ДКР) СБУ было создано 5-е управление, в задачи которого входило проведение диверсий, убийств и террористических актов на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Это управление было «заточено» под так называемые акции прямого действия. И вот дальше — самое интересное! Переходим к странам…

— Каким именно?

— Руководили деятельностью 5-го управления, обеспечивали подготовку, экипировку и снабжение представители США. Я в тот период работал на Украине, знал многих из этого управления. Несколько сотрудников из антитеррористического центра, в котором я работал, перешли туда. Их тренировали на учебном полигоне украинской «Альфы». Это поселок Конча-Заспа под Киевом.

Там большое количество стрельбищ, разных помещений для работы с оружием. Выделили отдельное помещение специально для 5-го управления. Работали с ними, повторюсь, непосредственно американские, а также британские инструкторы. Оружие и вся экипировка — от средств связи и приборов ночного видения до таких мелочей, как ножи и тактические часы, — поставлялись западными кураторами.

Показательный и немного жуткий пример. Курсантов этого центра американцы учили не бояться крови. И они отрабатывали работу ножами и удавками на свиньях. Этих свиней, чтобы они быстро не умирали, обкалывали специальными препаратами, которые тоже завозили специально из США.

Самых подготовленных, самых перспективных сотрудников 5-го управления отправляли на стажировку за границу. Это Хельфорд, Великобритания, где штаб-квартира 22-го полка SAS (Special Air Service). Подразделение спецназа, одно из лучших в мире. Также отправляли в США, я лично знаю людей, которые уезжали на учебу в США. С теми, кто уезжал в Англию, я не знаком. А нескольких из тех, кто ездил в США, знаю лично. Они ездили в Форт-Брэгг, Северная Каролина, — это Центр специальных методов ведения войны армии США.

ВС Украины Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Условие отбора — ненависть к России и коммунистам»

— Червинский служил в этом управлении и учился в США?

— Верно. В 2015 году Роман Червинский, который работал в одном из региональных управлений СБУ, переводится в 5-е управление ДКР. Его в тот момент возглавлял некий Александр Поклад. Редчайшая мразь! Страшный русофоб. Кстати, одним из непременных условий отбора сотрудников в 5-е управление была животная русофобия, ненависть к России и коммунистам.

Именно Поклад стоял за убийствами знаменитых командиров ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Позже его люди убили также первого главу ДНР Александра Захарченко.

Дальше Червинский из СБУ попадает в ГУР. Как это произошло? Туда перевелся генерал-майор Валерий Кондратюк, который взял с собой целую команду. Червинского — одним из первых. То есть тот успел послужить в 5-м управлении под началом американцев, отучиться в США и поработать в ГУР. И вот этого человека сегодня в Германии называют одним из тех, кто реализовал теракт на «Северных потоках».

Идем дальше. Помните, в июне 2020 года группа бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» была неожиданно арестована в Белоруссии? Потом выяснилось, что им предложили фиктивный контракт якобы по охране нефтяных месторождений в Венесуэле. А на деле просто хотели потом принудительно посадить на Украине их самолет, который должен был лететь из Минска.

Полиция Белоруссии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Червинский как-то причастен к этому?

— Он все это и организовал! И только благодаря совместным действиям белорусских и украинских спецслужб удалось пресечь эту операцию, а парни, которые раньше служили в «Вагнере», спокойно вернулись домой. После этого Червинский попал в опалу и даже был уволен.

«Все это придумали в прошлой администрации, при Джо Байдене»

— То есть он сегодня частное лицо?

— Нет. После начала СВО он вернулся в армию, служил в одной из бригад Сил специальных операций ВСУ, вернулся в ГУР. То есть личность в принципе незаурядная, обладающая достаточным опытом проведения как операций в структуре контрразведки, так и в структуре военной разведки. При этом абсолютно беспринципный человек, ярый русофоб, который постоянно, еще с 2015 года, находится в рабочем контакте с американскими спецслужбами.

Мог ли такой человек, если ему поручили взорвать «Северные потоки», действовать так, чтобы об этом не знали американцы, которые его обучали? Конечно, нет. Они как минимум все знали. Моя же версия заключается в том, что США не просто знали, а сами придумали и организовали эту операцию. Это почерк ЦРУ. Они вели Червинского, он их человек. Возможно, участвовали также и британцы.

Конечно, это все придумали в прошлой администрации, при Джо Байдене. Но придумали американцы, и сейчас, когда все хотят свалить исключительно на неких «украинских исполнителей», это просто «дымовая завеса». Чтобы не замарать себя грязью. И это сработало бы, но если вы посмотрите на биографию главного исполнителя, на то, что я вам сейчас рассказал, то становится абсолютно понятно, что все это придумали именно американские спецслужбы. Червинский не мог работать автономно от своих хозяев из США. Он у них под вечным колпаком.

Джо Байден Фото: Yuri Gripas — Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

— В немецкой прессе называли имя еще одного украинца — некого Сергея Кузнецова. Вы были с ним знакомы? Кто это?

— Лично знаком не был. По моим данным, это бывший армейский офицер одной из бригад связи. Он служил в Одессе. Там у него были плотные контакты с военными специалистами по глубоководным погружениям. Потом он перешел в военную контрразведку СБУ. Это самая обычная практика, когда строевой офицер переходит в контрразведку.

Фигура Кузнецова, как я думаю, специально раскручивается, потому как он имел контакты с боевыми пловцами ВСУ. В этой схеме американцев вроде как бы нет. Все можно свалить на одну только Украину. Однако Кузнецов работал с Червинским, работал под его руководством, и схема сразу меняется.

Американцы будут всеми способами дистанцироваться от подрывов, а когда для всех такая связь станет очевидной, то скажут: это дела предыдущей администрации, демократов и Джо Байдена. Это они — террористы. У Дональда Трампа появится отличный козырь для внутренних политических игр в самих США. Хотя, конечно, Трампу, как и демократам, был очень выгоден подрыв «Северных потоков», чтобы в итоге посадить ЕС на американский сланцевый газ. Чисто бизнес.

Читайте также:

«Зеленского повесят»: Лебедев о военном перевороте и коррупции на Украине

Похороны Зеленского, странная ориентация, побег в США: где сейчас Арестович

Секта. Кто стоит за терактом в «Крокус Сити» и убийством генерала Кириллова