Пушилин выступил с необычным предложением после гибели американца на СВО Пушилин предложил снять фильм о погибшем на СВО американце Глоссе

О событиях на СВО, связанных с погибшим американцем Майклом Глоссом, сражавшимся за ВС РФ, и ефрейтором Иваном Коковиным, можно было бы снять фильм, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, их взаимная поддержка заслуживает отдельной киноленты.

И вот такая взаимная поддержка и нашего, и американского бойца. <...> Но, конечно же, об этом можно будет отдельный фильм снять, — высказался глава ДНР.

Ранее командующий ВДВ Михаил Теплинский во время церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивану Коковину и Глоссу в донецкой школе № 115 заявил, что сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлины участвовал в боях за Часов Яр. По его словам, Глосс погиб как герой, стремясь освободить Донбасс, и был достойным гражданином России. Теплинский отметил, что американец принимал участие в штурмовых операциях.

Позже президент России Владимир Путин через специального представителя США Стива Уиткоффа вручил орден Ленина заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям. По информации источника, награда была присуждена в связи с гибелью на СВО ее 21-летнего сына.