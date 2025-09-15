Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:49

Пушилин выступил с необычным предложением после гибели американца на СВО

Пушилин предложил снять фильм о погибшем на СВО американце Глоссе

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О событиях на СВО, связанных с погибшим американцем Майклом Глоссом, сражавшимся за ВС РФ, и ефрейтором Иваном Коковиным, можно было бы снять фильм, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, их взаимная поддержка заслуживает отдельной киноленты.

И вот такая взаимная поддержка и нашего, и американского бойца. <...> Но, конечно же, об этом можно будет отдельный фильм снять, — высказался глава ДНР.

Ранее командующий ВДВ Михаил Теплинский во время церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивану Коковину и Глоссу в донецкой школе № 115 заявил, что сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлины участвовал в боях за Часов Яр. По его словам, Глосс погиб как герой, стремясь освободить Донбасс, и был достойным гражданином России. Теплинский отметил, что американец принимал участие в штурмовых операциях.

Позже президент России Владимир Путин через специального представителя США Стива Уиткоффа вручил орден Ленина заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям. По информации источника, награда была присуждена в связи с гибелью на СВО ее 21-летнего сына.

Денис Пушилин
ДНР
американцы
СВО
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.