25 августа 2025 в 08:16

В Верховной раде раскрыли имя главаря террористических групп СБУ в ЕС

Депутат Рады Дмитрук: террористами СБУ в ЕС руководит генерал Александр Поклад

Александр Поклад Александр Поклад Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Европе, а также в других странах мира работает разветвленная сеть террористических групп Службы безопасности Украины, рассказал NEWS.ru действующий народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, эти люди занимаются организацией политических убийств и диверсий, запугиванием противников режима украинского лидера Владимира Зеленского, а также «чистым криминалом» — контрабандой, вымогательством, похищением людей и торговлей оружием.

Их возглавляет генерал-майор Александр Поклад. Человек с очень одиозной репутацией. До 2014 года он был уголовным преступником, был осужден за вымогательство. После Майдана пришел в СБУ. Получил кличку Душитель — любит лично пытать арестованных. Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе. Они убивают и похищают тех украинцев, кто бежал из страны и выступает против Зеленского, — утверждает Дмитрук.

Депутат заявил, что его самого пытались убить «люди Поклада». Сейчас Дмитрук находится в Лондоне и прямо критикует политику Владимира Зеленского. Официальный Киев пытается добиться от властей Великобритании выдачи депутата Украине.

Эти люди были причастны к подрыву «Северных потоков», к другим политическим преступлениям. Но главным образом их интересуют деньги. Они не верят, что режим Зеленского протянет долго, и пытаются сейчас «урвать» по максимуму. Выбивают, пользуясь служебным положением, деньги из тех украинцев, кто осел в ЕС, в других странах, — добавил Дмитрук.

Депутат отметил, что Поклад входил в состав делегации от Украины на переговорах Москвы и Киева в Турции в мае и июне этого года. До этого генерал-майора СБУ обвиняли в причастности к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, которое произошло в августе 2018 года в Донецке.

Ранее на интернет-портале NEWS.ru вышло большое интервью с действующим народным депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.

Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северных потоков» украинец Сергей Кузнецов был причастен к террористическим операциям на территории ДНР. Об этом завил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, Кузнецов служил в департаменте контрразведки СБУ.

