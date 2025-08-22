«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане

Артем Дмитрук — действующий депутат Верховной рады Украины. Он выступает с открытой критикой Владимира Зеленского и прямо называет нынешние украинские власти террористическими. Сегодня Дмитрук находится в Лондоне под домашним арестом. Киев хочет добиться его экстрадиции под надуманным предлогом, а еще раньше пытался его убить. Корреспондент NEWS.ru поговорил с депутатом о реальном уровне поддержки Зеленского, о том, почему Киев — образец для Европы, о военных потерях украинской армии, третьей мировой войне и объединении России, Украины и Белоруссии.

«У Зеленского стопроцентный антирейтинг»

— Артем Геннадьевич, как вы сегодня могли бы охарактеризовать политический режим на Украине?

— На Украине действует террористический режим во главе с террористом Зеленским. Власть захватили преступники. Поэтому я призываю и лидеров России, и лидеров других государств официально признать режим на Украине террористическим. Сегодня он убивает миллионы украинских граждан и убьет еще миллионы — если процесс не остановится. В конце концов, я уверен, это ведет нас к большой войне, к глобальному противостоянию Запада и Руси. Здесь под единой Русью я подразумеваю, конечно же, Россию, а также Белоруссию и Украину. Потому что нормальная Украина — часть Руси, это единый народ. Сейчас мою страну пытаются раскручивать как анти-Россию, но это ненормальное для нее состояние, это — извращение.

Портреты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Владимира Путина на баннере среди протестующих во время марша. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко маршируют после судебного заседания. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

— Насколько прочной является власть Зеленского?

— Действующий режим держится только благодаря военному положению, установленному на Украине, благодаря репрессиям и поддержке Запада. Важно отметить, что реальная поддержка Зеленского населением до 24 февраля 2022 года в среднем по Украине была в районе 7%. Тогда я был непосредственным участником митингов, демонстраций против режима. Сегодня всем на Украине заткнули рты. Людей убивают, сажают, пытают. Это создает видимость «поддержки». Но если говорить о реальной поддержке Зеленского гражданами Украины, то ее не существует.

— Вообще никакой?

— Никакой! Мы говорим о стопроцентном антирейтинге Зеленского. На Украине более 70% граждан выступают за мир. То есть они поддерживают условную «партию мира».

Конечно, мы понимаем, что в реальности существование такой партии возможно только при настоящей международной защите, но никак не при действующем режиме. Украине нужны политики, которые говорят на одном языке с Москвой и Минском. Вот тогда можно говорить о переговорах. Нынешние — только технические. Настоящие же возможны, когда власть в стране поменяется.

На Украине должны пройти процессы легализации настоящей власти. Отстранение Зеленского, проведение выборов или установление временного правительства. И вот тогда уже с новым действительно субъектным лидером Украины может встретиться Владимир Владимирович Путин. Например, в Минске. Прекрасное место, я считаю. И там уже говорить о реальном долгосрочном мире.

«Ситуация на фронте — просто кошмарная для ВСУ»

— Почему Европа так маниакально поддерживает Зеленского? Дональд Трамп, напротив, открыто его презирает…

— Очень просто. Им самим хочется быть как Зеленский. Есть такая глобальная идея, что по всей Европе нужно установить военную диктатуру. Она всем понравилась [в Европейском союзе]. Зеленский это хорошо реализовал. Без выборов, без судов, без свободной прессы. При этом все оправдывать военными действиями. Поэтому они хотят войны с Россией. Так им проще.

А если договариваться, включать реальную дипломатию, слушать свой народ — это сложно. Мы с вами можем посмотреть на конкретные примеры в Молдавии, в Румынии, где реально большинство голосов получили альтернативные партии, но «выиграли» те, кто получил поддержку от стран Запада.

Вот таким образом они и готовятся к большой войне. К третье мировой, если говорить совсем прямо. Ее можно избежать только в том случае, если Россия, Украина и Белоруссия объединятся. Тогда у Запада нет шансов. И они не начнут войну. При другом раскладе большая война неизбежна.

Президент США Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского перед встречей с европейскими лидерами в Белом доме в Вашингтоне Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Сегодня я не вижу в Европе того, кто бы был способен выстраивать реальные дипломатические взаимоотношения, в том числе и с Россией. Дональд Трамп делает попытки. В Европе таких людей просто нет. Не все, что делает Трамп, мне нравится, но он хоть как-то пытается приблизить мир. Это можно только приветствовать.

Понимаете, у меня как у депутата парламента Украины есть своя цель — чтобы текущая война закончилась как можно быстрее. И чтобы этот процесс был решен именно дипломатическим путем. Потому все мы прекрасно понимаем, что цели Российской Федерации будут достигнуты в любом случае. И моя задача на данный момент сделать все, чтобы это было как раз достигнуто невоенным образом.

— На Украине есть понимание военных потерь? Хакерская группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ, где хранилась информация про 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести…

— Реальные потери скрываются режимом, как и другая информация, другие данные о реальной обстановке дел на фронте, о мобилизации и о других важных государственных событиях в стране. Но у людей, конечно, есть понимание.

Я думаю, что эти цифры реальны. Только погибших — не меньше полумиллиона. Зеленский отказывается забирать пленных и погибших, чтобы не выплачивать компенсации, не выплачивать пенсии ветеранам, военным и их семьям. У нас многие числятся «пропавшими без вести» — чтобы не платить родственникам.

Огромное число людей уехало. В том числе в Российскую Федерацию, в Белоруссию, а также в Европу. Еще политзаключенные. Их не меньше семи тысяч человек, в том числе архиереи, священники, православные люди, которые страдают просто за свою веру, в том числе и мои коллеги, народные депутаты Украины.

Реальные цифры — абсолютно ужасные. Ситуация на фронте — кошмарная, ситуация с мобилизацией — критическая, даже по самым скромным оценкам. Я не военный эксперт, не военный аналитик — могу ссылаться только на то, что получаю от военных с линии фронта, и на то, что получаю от очевидцев. Ситуация на линии фронта с каждым днем становится все хуже и хуже.

Россия — мы это видим — продвигается. Продвигается очень быстро, и военные прорывы происходят постоянно. Это ведет к падению фронта ВСУ. Учитывая сегодняшние темпы и реальность с мобилизационным ресурсом, линия фронта может продержаться максимум 12 месяцев.

Похороны бойца ВСУ Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Некоторые на Украине говорят — к нам приедут военные НАТО. Не надейтесь! Никаких военных стран НАТО на Украине официально не будет.

«Меня пытались убить три раза, один раз — в Британии»

— На Украине возможен новый Майдан или военный переворот?

— Конечно, это неизбежно. Гражданское противостояние неминуемо. Оно может проявляться абсолютно в разных формах. Например, каждый день идет противостояние простых граждан с формированиями ТЦК.

Гражданское неповиновение на Украине нарастает. Усиливается ощущение того, что действия режима касаются все большего количества людей. Все большее количество людей, семей страдают от режима. Также мы можем фиксировать возмущение православных верующих, которые защищают свои святыни, свои храмы. Это большая общность людей, которые противостоят режиму.

Мы сможем скоро наблюдать фазу, когда Украина перейдет в форму «руины», когда люди будут требовать просто воды и хлеба. Мне бы этого не хотелось. Поэтому еще раз повторюсь: я требую, чтобы на самом высоком уровне говорили об освобождении Украины от режима и о проведении выборов.

— Режим Зеленского во многом опирается на радикальных националистов, на неонацистов из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Какую роль они реально играют? Это карманные карательные отряды или они сами влияют на власть?

— Зеленский боится правых радикалов на Украине, это очевидно. Но одновременно важно сказать, что все эти праворадикальные террористические группы, по сути, сегодня — составная часть террористического режима. Они ручные, вы правы. Важно также и то, что они не про идеологию, а про бизнес, про деньги, а вернее — про воровство. Они сидят на потоках, которые им дали контролировать, на конкретных предприятиях, кормятся от конкретных чиновников. Перекрыть это питание, не давать денег — завтра их не будет. Сразу слиняют.

Важно также, чтобы правые радикалы не получали финансирования от Запада, как сегодня. Этот канал также надо перекрыть и поставить точку.

Член радикального движения Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

— Довольно часто можно услышать, что Лондон хочет поменять Зеленского на Валерия Залужного. Насколько этот сценарий реален?

— Говорят про Залужного, про Буданова, любого другого военного. Можно хотеть чего угодно. Я только могу с полной уверенностью сказать, что на Украине западные группы могут без проблем поменять любого чиновника. Любого. Для Запада важен не конкретный человек, а то, чтобы это был послушный им во всем диктатор.

— Сейчас вы находитесь в безопасности?

— Да. На все воля Божья. Я надеюсь на Бога, на его защиту. Что же касается моей физической жизни, то Зеленский ведет на меня охоту. Он уже пытался убить меня три раза, один раз — на территории Британии. Это была операция СБУ под руководством Александра Поклада, одного из руководителей Службы безопасности Украины…

— Это тот самый Поклад из СБУ, у которого была кличка Душитель, потому что он любит душить людей на допросах, и который был членом переговорной группы от Украины в Турции этим летом?

— Все верно. Тогда за мою голову была выставлена награда в размере 250 тысяч долларов. Проводилась операция, чтобы найти меня в Британии и убить. Это — террористический режим! Люди Зеленского убивают людей на Украине и по всему миру. На данный момент я нахожусь в столице Великобритании. Меня хотят экстрадировать — проходят заседания в Королевском суде Лондона. Я нахожусь под арестом, с электронным браслетом на ноге, но я не перестану выступать за мир — чего бы это мне ни стоило.

Здесь, конечно, важно процитировать слова Господа из Священного Писания: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Помним об этом!

