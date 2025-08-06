Посадила Гуцул, купила сперму Элтона Джона: кто такая глава Молдавии Санду

5 августа в Молдавии демократически избранная глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам тюрьмы. До этого в самой республике были сфальсифицированы президентские выборы, а в преддверии парламентских запрещен оппозиционный блок «Победа». В результате прозападный президент Молдавии Майя Санду фактически превратилась в диктатора. Кто она такая и чего от нее дальше ждать — в материале NEWS.ru.

Откуда взялась Майя Санду

Биография президента Молдавии Санду типична для европейского политика: экономическое образование, полученное в местном вузе, которое было продолжено в престижном западном университете — Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди. Она начинала карьеру во внешнеэкономическом блоке Министерства экономики, также работала в международных организациях — Всемирном банке и Программе развития ООН в Республике Молдова.

В 2012 году Санду попала в правительство, став министром образования страны. В 2015 году она основала проевропейское движение и партию «Действие и солидарность», от которого в 2016 году выдвигалась в президенты, но проиграла лидеру социалистов Игорю Додону. Летом 2019 года Санду избрали премьер-министром страны, однако она возглавляла правительство лишь несколько месяцев, пока в ноябре не получила вотум недоверия. Годом позже она победила на президентских выборах, став первой женщиной, возглавившей Молдавию.

В 2024 году, по итогам очередных выборов, Санду снова смогла занять президентское кресло. Но если голосование в 2020 году еще можно назвать демократическим, то результаты 2024 года были сфальсифицированы. Внутри страны Санду проиграла своему оппоненту Александру Стояногло, однако сумела «вытянуть голосование» за счет молдавской диаспоры за рубежом — в европейских странах, потому что одновременно были лишены возможности проголосовать десятки тысяч граждан республики, проживающие в России.

Майя Санду, 2019 год Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о личной жизни Санду

Как и у многих глав государств Европы, у Санду нет семьи, и она никогда не была замужем, что не раз вызывало подозрения в ее ориентации. Сама Санду категорически отвергает такие слухи. «Я не лесбиянка (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и никогда ею не была», — заявила политик на одной из пресс-конференций, отвечая на прямой вопрос журналиста. Почему она до сих пор не замужем, глава Молдавии объяснила весьма уклончиво: «Серьезные отношения несколько раз были, но „того самого“ пока не встретила».

На одном из предвыборных митингов она высказалась о проведении гей-парадов совершенно в другом ключе. «Я не могу говорить об этом публично, но вы знаете, что, если я сяду в президентское кресло, вы получите самую полную поддержку. <…> Мы больше не будем ни от кого прятаться и будем проводить наш ежегодный парад на площади Собрания», — заявила она, недвусмысленно намекнув на свою самоидентификацию.

Подозрения молдавской общественности по поводу ориентации Санду усилились после недавнего скандала в связи с публикацией в американском таблоиде OK Magazine. Издание обвинило президента Молдавии в приобретении за $400 тыс. незаконно полученной спермы гей-знаменитостей — Рики Мартина, Элтона Джона и Нила Патрика Харриса.

Образцы их биоматериалов якобы хранились в популярном у голливудских звезд центре суррогатного материнства в Калифорнии вопреки правилам американских регулирующих органов, согласно которым сперму нельзя использовать без согласия доноров и необходимо уничтожить. В апреле 2024 года стало известно, что бывшая румынская гимнастка Клаудия Пресакан, которую называют вероятной возлюбленной Санду, родила в Майями ребенка в результате искусственного оплодотворения.

Майя Санду Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Как Санду относится к России

На протяжении своей политической карьеры Санду занимала неизменно русофобскую позицию, постоянно обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. В 2024 году она заявила, что Россия организовала энергетический кризис в республике, а теперь уверяет, что она намерена вмешаться в предстоящие парламентские выборы.

Санду собирается выгнать российских миротворцев из Приднестровья, благодаря которым кровавая гражданская война и этническая резня в республике были прекращены. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, глава Молдавии готова пойти на военную агрессию против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Вопреки дипломатическому этикету, Санду отказалась принимать верительные грамоты российского посла в Кишиневе Олега Озерова. «Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем…» — заявила она.

При этом молдавский лидер считает Украину образцом для подражания, в свой первый визит в соседнюю страну приветствовала почетный караул проукраинским лозунгом. Также она тепло отзывалась о втором, румынском гражданстве. «У моей бабушки и у моего дедушки были румынские паспорта. Для меня было важно иметь румынский паспорт. Да, [в смысле] самосознания», — говорила она.

По данным молдаванки Анны Михалаки, в деревне, где выросла политик, очень боялись деда Санду, который сдавал односельчан фашистам. Майя также считает румынского фашистского диктатора Йона Антонеску «исторической личностью, при котором было и хорошее, и плохое».

Майя Санду Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Во что превращается режим Санду в Молдавии

Режим Санду практически превращается в правую, зависимую от Европы диктатуру, чем-то напоминающую времена ее любимого Антонеску, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков.

«Явно политически мотивированное осуждение Гуцул для Санду сейчас опасности не представляет, а, наоборот, пойдет ей только в плюс. Она стала президентом в результате фальсифицированных выборов. А сейчас она готовится к новым выборам, парламентским, и, соответственно, осуществляет разгром оппозиционных сил для того, чтобы затем было легче фальсифицировать парламентские выборы», — сказал Марков.

По его словам, несмотря на низкие рейтинги, Санду готова остаться у власти силой, а Еврокомиссия помогает ей осуществлять разгром демократических институтов в стране. «По сути дела, даже не сама Санду, а политтехнологи Еврокомиссии делают все за нее. Поэтому еврокомиссары ее полностью поддержат при фальсификации парламентских выборов», — отметил политолог.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, «Европейский союз закрывает глаза на все их преступления и на юридический беспредел».

«Что касается результатов предстоящих парламентских выборов, то, так же как было в прошлом году на президентских выборах, на зарубежных избирательных участках любое необходимое число бюллетеней за партию Санду вбросят не стесняясь. А иностранные наблюдатели, естественно, сделают вид, что не заметили этого», — высказал мнение Вассерман в разговоре с NEWS.ru.

