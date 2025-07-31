Президент Молдавии сделала резкое заявление о миротворцах в Приднестровье

Молдавия может мирным путем избавиться от контингента ВС России в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), заявила в беседе с изданием Newsmaker президент страна Майя Санду. По ее словам, если будет найден способ мирно выдворить российских военных из ПМР, может появиться «геополитическое окно возможностей».

Поспособствовать решению вопроса могут реальные мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Контингент российских миротворцев размещен на территории ПМР в 1992 году для урегулирования конфликта в Приднестровье.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Россия свела к минимуму свое военное присутствие в Приднестровье, где проводит миротворческую операцию. По словам дипломата, последние годы РФ вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра и на данный момент почти все тяжелые вооружения оттуда вывезены. Кроме того, Москва не предприняла ни одного шага, который поставил бы под сомнение решения, принятые на переговорах по урегулированию приднестровского вопроса, подчеркнул Озеров.