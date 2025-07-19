«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье

«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье Посол Озеров: ВС России свели к минимуму свое присутствие в Приднестровье

Россия свела к минимуму свое военное присутствие в Приднестровье, где проводит миротворческую операцию, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Так он прокомментировал заявления молдавских властей об угрозах со стороны приднестровской территории.

По словам дипломата, последние годы Россия вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра, и на данный момент почти все тяжелые вооружения оттуда вывезены. Кроме того, Москва не предприняла ни одного шага, который поставил бы под сомнение решения, принятые на переговорах по урегулированию приднестровского вопроса, подчеркнул Озеров.

Какие могут быть упреки в адрес Российской Федерации? — задался вопросом посол.

Помимо всего прочего, Озеров опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана якобы о планах России направить в Приднестровье 10 тысяч солдат. По мнению дипломата, «иначе как анекдот это рассматривать нельзя».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации. Мишенью для провокаций могут стать в том числе склады для артиллерийских боеприпасов в городе Колбасна, которые считаются крупнейшими в Европе.