Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 08:48

«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье

Посол Озеров: ВС России свели к минимуму свое присутствие в Приднестровье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия свела к минимуму свое военное присутствие в Приднестровье, где проводит миротворческую операцию, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Так он прокомментировал заявления молдавских властей об угрозах со стороны приднестровской территории.

По словам дипломата, последние годы Россия вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра, и на данный момент почти все тяжелые вооружения оттуда вывезены. Кроме того, Москва не предприняла ни одного шага, который поставил бы под сомнение решения, принятые на переговорах по урегулированию приднестровского вопроса, подчеркнул Озеров.

Какие могут быть упреки в адрес Российской Федерации? — задался вопросом посол.

Помимо всего прочего, Озеров опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана якобы о планах России направить в Приднестровье 10 тысяч солдат. По мнению дипломата, «иначе как анекдот это рассматривать нельзя».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации. Мишенью для провокаций могут стать в том числе склады для артиллерийских боеприпасов в городе Колбасна, которые считаются крупнейшими в Европе.

Приднестровье
Россия
Молдавия
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США придумали необычное применение двум военным базам
У объявленного в розыск рэпера Face нашли долги в России
Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай
Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга
«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье
Росавиация пообещала разобраться с Turkish Airlines из-за задержек рейсов
В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы свергнуть власть
Украинцы столкнулись с массовой дискриминацией в Польше
Во Франции признали бессилие Европы против России
Мощный взрыв электрокотла разрушил три квартиры в Иркутске
Свитер Овечкина повесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля
Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка
Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений
В Турции объяснили неочевидную цель отказа Зеленского от переговоров
На СВО стали чаще замечать бронепанели с иконами
Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ
«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР
Любителя показывать нацистскую символику оштрафовали более 10 раз за день
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.