09 августа 2025 в 10:26

Армия России усилила охоту на тяжелые дроны ВСУ

Бойцы «Севера» сформировали отряды для уничтожения гексакоптеров «Баба-яга»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

Разведчики группировки войск «Север» сформировали мобильные подразделения для поиска и уничтожения тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», используемых ВСУ на линии боевого соприкосновения, передает РИА Новости. По их словам, основная сложность при выполнении задачи связана с дистанционным минированием дорог.

В первую очередь нам нужно осмотреться на местности, как мы будем двигаться, ближе к ночи мы оценим в целом обстановку, оценим маршрут. Самая большая проблема здесь — это дистанционное минирование дорог. Если нужно — разминируем. Работаем автономными малыми группами, — рассказал военнослужащий с позывным Таман.

Он добавил, что выходы таких мобильных групп обычно длятся от нескольких дней до недели. Первые сведения о перемещениях «Бабы-яги», месте взлета и предполагаемом маршруте разведчики получают от подразделений радиоэлектронной разведки.

Военнослужащий с позывным Старт рассказал, что бойцы примерно представляют, с какого направления дрон заходит в зону поражения, стараются обнаружить его с помощью тепловизоров, а после того, как нашли, открывают огонь.

Ранее эксперт Руслан Пухов рассказал, что Россия и Украина опережают остальные страны мира в разработке и применении малых дронов. По его словам, пионерами в этой сфере стали украинцы, которые из-за ограниченных ресурсов с самого начала действовали изобретательно. При этом на Западе БПЛА воспринимают скорее как расходные материалы.

ВСУ
дроны
СВО
ВС РФ
