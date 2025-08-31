День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 02:51

Пентагон может превратиться в «министерство войны»

WSJ: команда Трампа работает над переименованием Пентагона в министерство войны

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность переименования Пентагона в «министерство войны», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Инициатива может быть реализована в течение второго президентского срока нового лидера.

Согласно данным издания, Пентагон уже начал подготовку законодательных предложений, необходимых для изменения названия ведомства и должности его руководителя. Поскольку для этого потребуется одобрение Конгресса США, администрация рассматривает альтернативные пути реализации инициативы. Историческое название «министерство войны» использовалось в США с 1789 по 1947 год.

В 1947 году «министерство войны» было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Трамп неоднократно заявлял, что считает историческое название более соответствующим реальным функциям ведомства. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

США
Дональд Трамп
Пентагон
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться
«Раскаялся»: экс-губернатор Сахалина признал вину во взяточничестве
США смогли распознать реальные планы Евросоюза по Украине
Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным
Насиловал на могилах: кладбищенский маньяк кошмарил Уфу целый год
Больницы в Харькове заполонили иностранные солдаты
Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду?
Наговицына подписывала снимающую ответственность с турфирмы расписку
Мощное землетрясение зафиксировано на территории США
Составлен список мировых лидеров, которых подозревали в наличии двойников
Полиция установила личности испортивших портреты участников СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 августа 2025 года
«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское
«Алексей выжил»: дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области
СБУ не смогла установить личность стрелявшего в экс-главу СНБО
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.