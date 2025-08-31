Пентагон может превратиться в «министерство войны» WSJ: команда Трампа работает над переименованием Пентагона в министерство войны

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность переименования Пентагона в «министерство войны», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Инициатива может быть реализована в течение второго президентского срока нового лидера.

Согласно данным издания, Пентагон уже начал подготовку законодательных предложений, необходимых для изменения названия ведомства и должности его руководителя. Поскольку для этого потребуется одобрение Конгресса США, администрация рассматривает альтернативные пути реализации инициативы. Историческое название «министерство войны» использовалось в США с 1789 по 1947 год.

В 1947 году «министерство войны» было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Трамп неоднократно заявлял, что считает историческое название более соответствующим реальным функциям ведомства. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.