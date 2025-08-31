День знаний — 2025
31 августа 2025 в 01:25

США смогли распознать реальные планы Евросоюза по Украине

Дмитриев: США видят, что лидеры Евросоюза пытаются затянуть конфликт на Украине

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Американское правительство осознает роль лидеров ЕС в затягивании украинского конфликта, написал на своей странице в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его мнению, европейские политики выдвигают невыполнимые требования, препятствующие мирному урегулированию.

Даже Вашингтон теперь видит это — лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями, — написал Дмитриев.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно отказаться от следования провальной логике экс-администрации Джо Байдена. Лидерам Европы стоит выбрать дипломатию, а не ложные нарративы.

Слова Дмитриева стали комментарием к публикации американского портала Axios. Он со ссылкой на источники в вашингтонской администрации написал, что ряд лидеров европейских стран тайно препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл, что гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы. По его словам, Соединенные Штаты будут лишь помогать им в этом. При этом главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания.

