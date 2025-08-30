День знаний — 2025
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность

Трамп: гарантии безопасности Украине обеспечит Европа при поддержке США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller. По его словам, Соединенные Штаты будут лишь помогать им в этом.

Я не думаю, что [конфликт на Украине] можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. У нас не будет там наземных войск или чего-то еще. Но мы можем помочь Европе, и тогда, вы знаете, они это сделают, они будут там, — отметил Трамп.

Ранее британские аналитики сообщили, что европейский план гарантий безопасности для Украины включает патрулирование воздушного пространства, обучение военных и миссии в Черном море после завершения конфликта. Они уточнили, что главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом после возможного урегулирования конфликта.

