Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность

Гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller. По его словам, Соединенные Штаты будут лишь помогать им в этом.

Я не думаю, что [конфликт на Украине] можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. У нас не будет там наземных войск или чего-то еще. Но мы можем помочь Европе, и тогда, вы знаете, они это сделают, они будут там, — отметил Трамп.

Ранее британские аналитики сообщили, что европейский план гарантий безопасности для Украины включает патрулирование воздушного пространства, обучение военных и миссии в Черном море после завершения конфликта. Они уточнили, что главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом после возможного урегулирования конфликта.