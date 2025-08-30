День знаний — 2025
СБУ не смогла установить личность стрелявшего в экс-главу СНБО

СБУ не установила, кто в 2014 году стрелял в экс-главу СНБО Украины Парубия

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Личность стрелявшего в экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия до сих пор не установлена, несмотря на масштабную спецоперацию во Львове. Как заявил глава управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко, следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено, — указал Онищенко.

По его словам, ликвидация была тщательно спланирована, а исполнитель хорошо подготовлен. Оружие, предположительно короткоствольное, пока не идентифицировано.

К расследованию привлечены сотрудники полиции, СБУ и офиса генерального прокурора Украины. Отдельно изучается утечка видео с моментом убийства в Сеть.

Правоохранители отрицают связь между ликвидацией Парубия и убийством экс-депутата Ирины Фарион. Парубий, как один из ключевых организаторов Майдана, обвинялся в причастности к расстрелам протестующих и трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где погибли 48 человек. Его роль в этих событиях до сих пор вызывает острые дискуссии в украинском обществе.

Ранее украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Андрея Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

