Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении

Существует множество рецептов шарлотки, однако чаще всего они различаются по составу теста или наполнителей. Сегодня предлагаем приготовить шарлотку по классическому рецепту с яблоками, но в необычном исполнении. Называется такой вариант шарлотки «Чайная роза».
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 2 стакана;
- куриные яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- сметана 20% — 150 г;
- яблоки — 600 г;
- сливочное масло 82,5% — 80 г;
- лимон — 1/2 шт.;
- разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой;
- соль — 1/2 ч. л.;
- ванилин — на кончике ножа;
- панировочные сухари — 1 горсть;
- сахарная пудра — для украшения.
Яйца, соль и сахар взбить блендером до белой пены. Масло растопить и вместе со сметаной добавить в смесь. Затем ввести в тесто муку и тщательно вымешать. Половину яблок порезать тонкими кусочками, полить соком половины лимона и ложкой вмешать в тесто.
Форму для выпечки смазать маслом, высыпать на дно сухари, вылить тесто. Остатки яблок нарезать тонкими лепестками и укладывать их в тесто кожурой вверх, так, чтобы сформировать цветок розы. Посыпать верх шарлотки сахаром, чтобы при запекании получилась карамельная корочка.
Выпекать в разогретой духовке около 60 минут при температуре 190 градусов. Готовую шарлотку вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.
