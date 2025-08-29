Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении

Существует множество рецептов шарлотки, однако чаще всего они различаются по составу теста или наполнителей. Сегодня предлагаем приготовить шарлотку по классическому рецепту с яблоками, но в необычном исполнении. Называется такой вариант шарлотки «Чайная роза».

Ингредиенты:

пшеничная мука — 2 стакана;

куриные яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

сметана 20% — 150 г;

яблоки — 600 г;

сливочное масло 82,5% — 80 г;

лимон — 1/2 шт.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой;

соль — 1/2 ч. л.;

ванилин — на кончике ножа;

панировочные сухари — 1 горсть;

сахарная пудра — для украшения.

Яйца, соль и сахар взбить блендером до белой пены. Масло растопить и вместе со сметаной добавить в смесь. Затем ввести в тесто муку и тщательно вымешать. Половину яблок порезать тонкими кусочками, полить соком половины лимона и ложкой вмешать в тесто.

Форму для выпечки смазать маслом, высыпать на дно сухари, вылить тесто. Остатки яблок нарезать тонкими лепестками и укладывать их в тесто кожурой вверх, так, чтобы сформировать цветок розы. Посыпать верх шарлотки сахаром, чтобы при запекании получилась карамельная корочка.

Выпекать в разогретой духовке около 60 минут при температуре 190 градусов. Готовую шарлотку вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

