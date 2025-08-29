День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:13

Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении

Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в невероятном исполнении Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в невероятном исполнении Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Существует множество рецептов шарлотки, однако чаще всего они различаются по составу теста или наполнителей. Сегодня предлагаем приготовить шарлотку по классическому рецепту с яблоками, но в необычном исполнении. Называется такой вариант шарлотки «Чайная роза».

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 2 стакана;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • сметана 20% — 150 г;
  • яблоки — 600 г;
  • сливочное масло 82,5% — 80 г;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • панировочные сухари — 1 горсть;
  • сахарная пудра — для украшения.

Яйца, соль и сахар взбить блендером до белой пены. Масло растопить и вместе со сметаной добавить в смесь. Затем ввести в тесто муку и тщательно вымешать. Половину яблок порезать тонкими кусочками, полить соком половины лимона и ложкой вмешать в тесто.

Форму для выпечки смазать маслом, высыпать на дно сухари, вылить тесто. Остатки яблок нарезать тонкими лепестками и укладывать их в тесто кожурой вверх, так, чтобы сформировать цветок розы. Посыпать верх шарлотки сахаром, чтобы при запекании получилась карамельная корочка.

Выпекать в разогретой духовке около 60 минут при температуре 190 градусов. Готовую шарлотку вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом наивкуснейшего лечо с огурцами.

кулинария
рецепты
розы
шарлотка
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
