Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным

Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным Anadolu: Эрдоган летит в Китай для участия в 25-м саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай для участия в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях мероприятия запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Президента Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица. Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества, — указано в сообщении.

Саммит пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках визита турецкий лидер выступит на расширенном заседании мероприятия и проведет ряд двусторонних встреч.

Переговоры с президентом России будут посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестке, включая ситуацию на Украине. Ожидается также встреча Эрдогана с председателем КНР Си Цзиньпином.

Предстоящий саммит ШОС станет наиболее представительным за всю историю организации. Это подчеркивает растущую роль объединения в мировой политике.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выделить отдельную собственную валюту для стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что такой валютой мог бы стать юань.