Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки

Оладьи не всегда означают высокую калорийность и запрет для тех, кто следит за своим весом. Предлагаем классический рецепт оладий из кабачков без муки — вкусного диетического завтрака.

Ингредиенты:

крупные кабачки — 400 г;

куриные яйца — 1 шт.;

твердый сыр — 60 г;

свежий чеснок — 1 долька;

свежий укроп — 1 пучок;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

специи — по вкусу.

Кабачковые оладьи без муки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С кабачков снять кожуру, убрать сердцевину, потереть на некрупной терке, посолить и убрать в холодильник на десять минут. Когда кабачки дадут сок, откинуть их на дуршлаг и дополнительно отжать руками. Натертый на мелкой терке сыр, пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко покрошенный укроп и яйца перемешать ложкой с кабачками. Руками формировать небольшие плоские лепешки и готовить на сковороде, смазанной маслом, по пять минут с обеих сторон.

Жареные оладьи из кабачков без муки подавать с нежирной сметаной, домашним майонезом или томатным соусом.

