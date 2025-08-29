Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки

Оладьи не всегда означают высокую калорийность и запрет для тех, кто следит за своим весом. Предлагаем классический рецепт оладий из кабачков без муки — вкусного диетического завтрака.
Ингредиенты:
- крупные кабачки — 400 г;
- куриные яйца — 1 шт.;
- твердый сыр — 60 г;
- свежий чеснок — 1 долька;
- свежий укроп — 1 пучок;
- подсолнечное масло — 1 ст. л.;
- специи — по вкусу.
С кабачков снять кожуру, убрать сердцевину, потереть на некрупной терке, посолить и убрать в холодильник на десять минут. Когда кабачки дадут сок, откинуть их на дуршлаг и дополнительно отжать руками. Натертый на мелкой терке сыр, пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко покрошенный укроп и яйца перемешать ложкой с кабачками. Руками формировать небольшие плоские лепешки и готовить на сковороде, смазанной маслом, по пять минут с обеих сторон.
Жареные оладьи из кабачков без муки подавать с нежирной сметаной, домашним майонезом или томатным соусом.
