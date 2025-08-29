День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:20

Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи не всегда означают высокую калорийность и запрет для тех, кто следит за своим весом. Предлагаем классический рецепт оладий из кабачков без муки — вкусного диетического завтрака.

Ингредиенты:

  • крупные кабачки — 400 г;
  • куриные яйца — 1 шт.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • свежий чеснок — 1 долька;
  • свежий укроп — 1 пучок;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • специи — по вкусу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С кабачков снять кожуру, убрать сердцевину, потереть на некрупной терке, посолить и убрать в холодильник на десять минут. Когда кабачки дадут сок, откинуть их на дуршлаг и дополнительно отжать руками. Натертый на мелкой терке сыр, пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко покрошенный укроп и яйца перемешать ложкой с кабачками. Руками формировать небольшие плоские лепешки и готовить на сковороде, смазанной маслом, по пять минут с обеих сторон.

Жареные оладьи из кабачков без муки подавать с нежирной сметаной, домашним майонезом или томатным соусом.

Ранее мы поделились рецептом шарлотки «Чайная роза».

