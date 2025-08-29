Помимо различных рецептов заготовки икры из кабачков, существует множество способов ее приготовления. Один из самых простых — кабачковая икра через мясорубку на зиму.

Ингредиенты:

кабачки — 3,5 кг;

морковь — 1,5 кг;

репчатый лук — 1,5 кг;

помидоры — 1,5 кг;

подсолнечное масло — 100 мл;

томатная паста — 2 ст. л.;

столовый уксус 9% — 2 ст. л.;

соль — 5 ч. л.

С кабачков снять кожуру, нарезать кольцами, удалить сердцевину, пропустить через мясорубку. Репчатый лук мелко порезать и пассеровать в подсолнечном масле до прозрачности, затем добавить пропущенную через мясорубку морковь, перемешать и тушить под крышкой 15 минут на маленьком огне.

В кастрюлю с толстым дном выложить кабачки с зажаркой, добавить прокрученные на мясорубке томаты, посолить, приправить томатной пастой, перемешать и довести до кипения. Варить на маленьком огне два часа, регулярно перемешивая. Когда смесь станет густой, влить уксус и проварить еще четверть часа. Разложить кабачковую икру в стерилизованные банки и закатать крышками. После полного остывания убрать на хранение в темное прохладное место.

