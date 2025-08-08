Военэксперт назвал страны-лидеры в применении дронов Военэксперт Пухов: Россия и Украина опережают все страны мира в сфере БПЛА

Все страны мира отстают от России и Украины в плане разработки и применения малых дронов, отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра анализа, стратегии и технологий военный эксперт Руслан Пухов. По его словам, пионерами в этой сфере оказались украинцы.

Сейчас все отстают от России и от Украины в области малых дронов, и особенно в вопросах тактики их применения. Пионеры здесь, конечно, украинцы. Потому что они отвечают асимметрично, у них изначально было меньше ресурсов, чем у нас. Это иллюстрация пословицы «голь на выдумку хитра», — заявил Пухов.

Эксперт обратил внимание, что на Западе отношение к использованию БПЛА совсем иное: там малые дроны воспринимаются не как летающая техника, а как расходные материалы, боеприпасы. Тем не менее Штаты осознают, что они в какой-то степени отстали от русских и украинцев, и предпринимают меры для ликвидации этого отставания, добавил собеседник.

Ранее глава командования перспективных разработок сухопутных войск американских ВС Джеймс Рэйни в интервью The Times признал, что США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА. По его словам, в случае конфликта американские военнослужащие обязательно столкнутся с серьезными потерями.