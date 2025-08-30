День знаний — 2025
30 августа 2025 в 00:18

«Твердый протест»: российского посла вызвали в МИД Румынии

МИД Румынии вызвал российского посла Липаева после ударов по объектам ВСУ

Бухарест, Румыния Бухарест, Румыния Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в Министерство иностранных дел страны для вручения «твердого протеста» в связи с ситуацией вокруг Украины. Поводом для дипломатического демарша стали сообщения о якобы повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов 28 августа, пишет ТАСС.

Российская сторона отклонила предъявленные обвинения как необоснованные. По словам дипломата, они искажают действительность.

Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность, — указал Липаев.

Представитель МИД России Мария Захарова также пояснила, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.

Дипломат также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны ЕС на систематические обстрелы украинскими силами гражданской инфраструктуры России. Они сопровождаются жертвами среди мирного населения, но не удостаиваются внимания европейской стороны.

Ранее сообщалось, что наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии. На двери располагалась надпись «Россия мне не враг».

Румыния
послы
протесты
Украина
