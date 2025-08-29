День знаний — 2025
29 августа 2025 в 21:49

Назван человек, которого Трамп считает подстрекателем революции в США

Политолог Дудаков: Трамп знает о желании Сороса устроить цветную революцию в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призывом к аресту финансиста Джорджа Сороса показывает, что ему известно, кто «раскачивает лодку» внутри страны и намерен устроить цветную революцию в Соединенных Штатах, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, которое приводит РИА Новости, при этом задержание банкира вряд ли является реалистичным сценарием.

Что касается призывов к аресту Сороса, я думаю, что это нереалистичный сценарий и никто его арестовывать не будет, но это как кампания публичного давления. И Трамп показывает то, что он знает, чем Сорос занимается — раскачивает лодку внутри США, пытается устроить де-факто цветную революцию, — поделился Дудаков.

Политолог обратил внимание, что в США уже пытались организовать цветную революцию — во время беспорядков Black Lives Matter в 2020 году. Он допустил, что нечто похожее стоит ожидать в будущем, так как Сорос через различные НКО финансирует множество протестов в Соединенных Штатах — например, недавние акции в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США направит до 1700 военнослужащих в 19 штатов для усиления борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Военные будут оказывать поддержку местным правоохранительным органам. Протесты против иммиграционной политики Трампа прокатились по многим штатам после событий в Лос-Анджелесе 7 июня. Тогда рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США вызвал массовые беспорядки в центре города.

