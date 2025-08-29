День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:03

Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии

Румыния подала сигналы о намерении присоединить Молдавию

Президент Румынии Никушор Дан не направил Молдавии поздравление с Днем независимости, хотя оно было подготовлено заранее, сообщает G4media. Этот шаг эксперты расценивают как возможный сигнал о стремлении Бухареста к объединению двух стран.

Это свидетельствует о политическом решении. <…> Место Республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния, — говорится в материале.

Знакомые с политикой Дана эксперты заявляют, что в политических кругах обсуждаются такие намерения. Также как проявление планов по объединению можно трактовать то, что президент Румынии не посетил Молдавию на День независимости.

Ранее бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон заявил, что Дан вмешивается во внутренние дела страны, обещая поддержку молдавской коллеге Майе Санду и правящей партии на парламентских выборах. По его словам, ЦИК Молдавии подконтрольна власти и ее члены «словно воды в рот набрали».

Позже политолог Наталья Харитонова заявила, что визит лидеров Франции, Германии и Польши в Молдавию накануне парламентских выборов также направлен на поддержку Санду. По ее словам, для главы государства это «вопрос выживания» из-за отсутствия поддержки со стороны администрации США. Политолог напомнила, что в прошлом году победа Санду была обеспечена масштабными электоральными манипуляциями при поддержке проевропейских диаспор.

