Визит лидеров Франции, Германии и Польши в Молдавию накануне парламентских выборов направлен на поддержку президента Майи Санду, заявила политолог Наталья Харитонова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», для главы государства это «вопрос выживания» из-за отсутствия поддержки со стороны администрации США.

Санду и ее правящая партия полностью оккупировали тему европейской интеграции, и именно на ней они пытаются снова занять лидирующие позиции в парламенте, — пояснила эксперт.

Политолог напомнила, что в прошлом году победа Санду была обеспечена масштабными электоральными манипуляциями при поддержке проевропейских диаспор.

Также Харитонова обратила внимание на сокращение числа избирательных участков в Москве с 20 до двух и увеличение их в Приднестровье до 12. По ее мнению, делается это для того, чтобы сегрегировать граждан и отстранить тех, кто проголосует против правящей партии. ЕС использует Молдавию как плацдарм для борьбы против России, а визит Макрона, Мерца и Туска призван оказать символическую поддержку Санду перед выборами, считает она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова о праве Европейского союза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински. Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман указывала, что, поскольку Молдавия находится на пороге вступления в ЕС, участие Франции в выборах не считается внешним вмешательством. Эта позиция рассмешила Захарову.