Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина

Олимпийской чемпионке в танцах на льду Марине Анисиной исполнилось 50 лет. Почему она сменила спортивное гражданство на французское, как познакомилась с актером Никитой Джигурдой, была ли связана с предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым, известным как Тайванчик, — в материале NEWS.ru.

Чем известна фигуристка Марина Анисина

Анисина родилась 30 августа 1975 года в Москве в спортивной семье. Ее отец Вячеслав Анисин является трехкратным чемпионом мира по хоккею. В его активе почти 100 матчей за сборную страны. Он принимал участие в суперсерии СССР — Канада в 1972 году.

Мать Ирина Черняева становилась чемпионкой СССР по фигурному катанию и участвовала в Олимпиаде-1972. Сводный брат Михаил был хоккеистом. В 2012 году он выиграл Кубок Гагарина в составе московского «Динамо».

Анисина в паре с Ильей Авербухом дважды завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Позже их пути разошлись, и фигуристка стала кататься вместе с Сергеем Сахновским. После того как он переехал в Израиль, Анисина долгое время тренировалась одна, так как не могла найти подходящего партнера.

Позднее она стала кататься вместе с французом Гвендалем Пейзера. Фигурист не хотел выступать за Россию. В 1993 году Анисина переехала во Францию и получила гражданство этой страны, чтобы выступить на Олимпиаде в Нагано. На Играх 1998-го пара завоевала бронзовую медаль.

Марина Анисина и Гвендаль Пейзера на церемонии награждения победителей в танцах на льду на Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити

В какой скандал попала Анисина на Олимпиаде

Анисина и Пейзера угодили в скандал после победы в танцах на льду на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. По информации следователей Международного олимпийского комитета (МОК), РФ якобы договорилась с Францией о сотрудничестве. Россияне «отдавали» золотые медали Анисиной и Пейзера взамен на лояльность французской судьи Мари-Рейн Ле Гунь, которая судила парное катание. Дуэт Авербуха и Ирины Лобачевой якобы «сдала» судья из РФ.

По неподтвержденным данным, в скандале была замешана Анисина. По версии ФБР, она связалась с Алимжаном Тохтахуновым, которого СМИ называют криминальным авторитетом. Он якобы подкупил судей и обеспечил им победу. Фигуристка отрицала все обвинения.

«Я и мой партнер не нуждались ни в чьей помощи, чтобы выиграть олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити», — заявила Анисина на пресс-конференции после задержания Тайванчика по подозрению в незаконном воздействии на арбитров.

При этом фигуристка отметила, что противостояние с Авербухом для нее было принципиальным.

Вместе с Пейзера Анисина также стала чемпионкой мира и двукратной победительницей первенства Европы. Несмотря на победы на международных турнирах, отношения между спортсменами были непростыми.

«Мы даже разминались в противоположных углах. Вот он со всеми должен поздороваться, перекинуться парой фраз, что-то сказать телевидению. Мы на многие вещи смотрели по-разному. Вспоминаю бронзу Нагано. Стоим на пьедестале. Гвендаль сияет. Я удивляюсь: „Что он такой довольный? Всего лишь третье место. О первом надо думать! Впереди столько работы“. Если бы не этот настрой, то, возможно, вся наша карьера сложилась бы иначе. Хотя позже поняла, что и Гвендаль прав», — рассказывала Анисина.

Фигуристку раздражали проблемы, которые постоянно возникали у ее партнера, — опоздания на тренировки и развязавшиеся шнурки на коньках во время проката. Однажды француз ушел со льда во время тренировочного проката.

«Я кинул свои коньки в бортик от злости. Сломал несколько болтов на лезвии. Потом, когда спокойно посмотрел на ситуацию со стороны, сказал себе: „Хватит, она меня совсем доведет!“. Собрал все вещи и ушел», — рассказал Пейзера в интервью L«Equipe.

В какого хоккеиста была влюблена фигуристка Анисина

В одном из интервью владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, что в молодости Анисина была влюблена в российского хоккеиста Павла Буре.

Павел Буре Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

„Просто одержима. Помешана. Была „сталкером“. Хотела с ним дружить. Он не хотел, более того, даже побаивался ее, хотя они были знакомы с детства», — сказал Листерман.

В своей автобиографии «Точки над i» Анисина подтвердила, что была влюблена в Буре.

«Представляю, сколько девчонок потеряли из-за него голову… Но мне это не грозит, подумала. Я его заполучу… Очень хотела завоевать его сердце. Несколько раз мы с Пашей встречались на каких-то вечеринках, пару раз даже удалось с ним поболтать. Вот и все. Никакого романа у нас не случилось», — сказала Анисина.

Однажды фигуристку пригласили в жюри фестиваля спортивных фильмов в Монако, где она покорила сердце принца княжества Альбера. Этот роман продлился три года. Когда Анисина намекнула на возможную свадьбу, принц заявил, что это не в его власти и тут замешана большая политика.

Почему распался первый брак фигуристки Анисиной с актером Джигурдой

Марина Анисина и Никита Джигурда познакомились в 2007 году. Фигуристка вернулась из Франции в Россию, чтобы принять участие в шоу «Танцы на льду», где актер стал ее партнером. В 2008 году они поженились, а в следующие два года у них родились дети Мик-Анжель-Крист и Эва Влада.

Джигурда выложил в Сеть видео «Рождение жизни» о появлении на свет Мика-Анжеля-Криста.

«Я хотел поделиться радостью, показать трансформацию женщины. Анисина родила первенца Мика-Анжеля-Криста — Крист по-французски, а по-русски Христос, — 7 января в 7 часов вечера и 7 минут. После этого в курортном городе Байонне начался снегопад, которого не было 10 лет», — объяснил Джигурда, отметив, что это видео смотрели дети, в том числе его сын.

Еще одним очень резонансным роликом Джигурды стало «домашнее видео» с предпринимательницей Людмилой Браташ — подругой фигуристки. На кадрах было видно, что женщина находится в бессознательном состоянии. Она умерла через месяц при загадочных обстоятельствах.

«Когда я узнал, что мама Анисиной платила украинской судье $15 тыс. за олимпийскую медаль, я с 2015 года возобновил роман с Браташ», — рассказал Джигурда.

Сестра предпринимательницы Светлана Романова была уверена в том, что романа не было, и обвинила актера в изнасиловании. Однако уголовное дело не было возбуждено.

Параллельно с этим шел громкий процесс о большом наследстве Браташ — около 800 млн рублей. Предпринимательница якобы оформила в США, где у нее была фирма авиаперевозок, завещание в пользу Джигурды и Анисиной на три квартиры в Москве, одну в Париже и вклады. У супругов оказалась копия завещания. Они утверждали, что оригинал у них украли. Романова стала оспаривать подлинность документа в суде.

В итоге сестра Браташ выиграла судебную тяжбу — завещание признали недействительным. После этого Анисина и Джигурда развелись. В июле 2025 года суд в Москве отказал актеру в повторном иске на наследство Браташ.

Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему фигуристка Анисина вновь вышла замуж за актера Джигурду

Анисина и Джигурда возобновили отношения в 2021 году. В Сети появились их совместные фотографии. Актер заявил, что инициатором примирения была Марина. Он назвал Анисину главной и последней страстью в своей жизни. По словам артиста, развод с фигуристкой был фиктивным.

«Во время скандала с наследством Браташ знакомые сказали мне быть на виду, чтобы риелторская мафия, против которой я выступил, меня не убила. Я договорился с Анисиной — наш развод широко обсуждался», — сказал он в интервью Елене Ханге.

В течение некоторого времени супруги жили на две страны. Анисина была во Франции и в Турции, а Джигурда оставался в России. При этом актера периодически замечали вместе с другими женщинами. Например, была опубликована фотография, на которой он держит за грудь балерину Анастасию Волочкову.

«Мне разрешено прощупать девчонок, богиню Волочкову за грудь, за попку, в ночных клубах. Но Анисина знает, что в междуножный храм я не войду ни к одной женщине. Даже мысли такой не допускаю», — объяснил Джигурда.

Актер также рассказал, что период разлуки с Анисиной дался ему нелегко.

«Бывает, что год не видимся. Но каждый день созваниваемся по видеосвязи, там я могу сказать: „Анисина, покажи сиську“».

В начале 2024 года в Сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Любови Успенской «Гитара». Актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, после чего взял ее за грудь. Комментируя этот ролик, Анисина написала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что по-прежнему любит мужа.

«Я люблю своего Никитоса, что бы он ни вытворял, не переходя грань дозволенного мной. Почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес», — написала Анисина.

Чем сейчас занимается фигуристка Анисина

Фигуристка долгое время жила во Франции, где ее дети занимались теннисом. Тем не менее Анисина посчитала недостаточной квалификацию французских тренеров и в 2023-м вместе с сыном и дочерью переехала в Стамбул. Дети продолжили заниматься теннисом в Турции. Позднее фигуристка вернулась в Москву.

Марина Анисина и Илья Авербух выступают на юбилейном гала-концерте Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В декабре 2024 года Анисина выступила на юбилейном бенефисе Авербуха. Пара напомнила зрителям о том, каким перспективным был их дуэт в начале 1990-х.

