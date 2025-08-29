МИД Швеции вызвал посла России после ударов по объектам ВСУ

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве Сергея Беляева, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Это произошло на фоне ударов по украинским военным объектам.

В ходе встречи российскому послу было вновь заявлено об ответственности России за защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом, — говорится в публикации.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание представительства Европейского союза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа. Она подчеркнула, что никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал. В результате инцидента в здании представительства ЕС были выбиты стекла.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения Вооруженных сил Украины. Так она ответила на вызов представителя российской дипломатической миссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу.