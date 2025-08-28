День знаний — 2025
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве

Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения Вооруженных сил Украины, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на вызов представителя российской дипломатической миссии при Евросоюзе в европейскую внешнеполитическую службу. Поводом для вызова стало повреждение здания представительства ЕС в Киеве.

В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, — отметила дипломат.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что удар по зданию представительства Европейского союза в Киеве может представлять собой провокацию со стороны Украины. Парламентарий напомнил о предыдущих инцидентах, которые, по его оценке, были организованы украинской стороной.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание представительства Европейского союза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа. Она подчеркнула, что никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал. В результате инцидента в здании представительства ЕС были выбиты стекла. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, а направляют их исключительно на военные цели.

СВО
ВС РФ
МИД РФ
Мария Захарова
