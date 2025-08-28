День знаний — 2025
28 августа 2025 в 22:39

На Солнце произошел очередной взрывной процесс

Вторая вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце

Фото: NASA/Global Look Press

На Солнце произошла очередная значительная вспышка, относящаяся к классу M. Это уже вторая мощная солнечная активность за текущий период, сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») в беседе с ТАСС. Согласно данным мониторинга, событие было зарегистрировано 28 августа в 20:11 по московскому времени.

28 августа в 20:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут, — сказали в институте.

В тот же день уже наблюдалась вспышка класса M1.1. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 28 августа ожидалось усиление вспышечной активности с возможностью образования крупных протуберанцев и формирования вспышек высших классов.

Ученые отмечают, что такие явления могут оказывать влияние на Землю, вызывая геомагнитные возмущения. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, начиная от минимального класса A до максимального X, где каждый последующий класс превосходит предыдущий в десять раз.

Ранее стало известно, что не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки. Есть предположение, что Солнце «просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам».

