28 августа 2025 в 18:59

Стало известно, почему Зеленский разрешил парням до 22 лет бежать из страны

Экс-нардеп Олейник назвал хитрым планом разрешение на выезд украинцам до 22 лет

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрешение на выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет может быть хитрой уловкой президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, у украинского лидера нет шансов удержать фронт без усиления мобилизации. Экс-нардеп предположил, что Зеленский будет использовать метод кнута и пряника. В будущем он может снизить призывной возраст до 23 лет, демонстрируя, что более молодым украинцам он якобы дал свободу выбора, но при этом кому-то все равно придется служить.

Сделав шаг на то, чтобы дать возможность выехать [мужчинам] в возрасте от 18 до 22 лет, он может снизить возраст мобилизации, например, до 23-24 лет. И тогда мы получим и кнут, и пряник, потому что для продолжении войны нужно снижать возраст мобилизации. Тогда возникает вопрос: если он уже отпускает только часть [мужчин], которые не попадают под мобилизацию — возраста от 18 до 22 лет — то те, кто находится в возрасте 23-24 года, могут оказаться под угрозой мобилизации. Может, он предупреждает реакцию общества: «Я же не на всю категорию, одних отпустил, а этим придется служить». Я не исключаю такого маневра, потому что других вариантов пополнить резерв для мясных штурмов в Украине просто не осталось. Исчерпали уже мужчин старше 60 лет по контрактам. Молодые от 18 до 24 лет не идут по контрактам. Значит, нужна принудительная мобилизация. Для этого необходимо снижение возраста, — объяснил Олейник.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. Ранее они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года.

Украина
мобилизация
Владимир Зеленский
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
