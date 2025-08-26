Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны

Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны Украина сняла запрет на выезд для молодых мужчин призывного возраста

Кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года.

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, — говорится в сообщении.

Она уточнила, что нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа. По словам премьера, это решение поможет им сохранить связь с родиной.

Тем временем стало известно, что более 250 тысяч дел за самовольное оставление части и дезертирство открыто на Украине с 2022 года по июль 2025-го.

Ранее депутат парламента Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что украинские беженцы не хотят работать, но получают деньги от немецкого правительства. Он считает, что это приведет к повышению пенсионного возраста и краху всей социальной системы Германии.