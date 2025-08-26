День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:20

Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны

Украина сняла запрет на выезд для молодых мужчин призывного возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года.

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, — говорится в сообщении.

Она уточнила, что нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа. По словам премьера, это решение поможет им сохранить связь с родиной.

Тем временем стало известно, что более 250 тысяч дел за самовольное оставление части и дезертирство открыто на Украине с 2022 года по июль 2025-го.

Ранее депутат парламента Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что украинские беженцы не хотят работать, но получают деньги от немецкого правительства. Он считает, что это приведет к повышению пенсионного возраста и краху всей социальной системы Германии.

