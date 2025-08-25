Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:25

В Германии обвинили украинцев в угрозе для пенсионной системы

Адвокат Зингер: из-за украинских беженцев немцы могут лишиться пенсий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские беженцы не хотят работать, но получают деньги от немецкого правительства, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер. В беседе с НСН он заявил, что это приведет к повышению пенсионного возраста и краху всей социальной системы Германии.

От системы пособий не зависят коренные немцы, очень незначительная часть живет за счет них. В основном, все получают иммигранты и беженцы, среди которых очень много граждан Украины. Они не работают и получают такие деньги, как будто бы они все жизнь жили в Германии и платили налоги, — заявил он.

До этого ряд политиков ФРГ выразили обеспокоенность тем, что власти тратят большие средства на пособия для выходцев с Украины. В январе баварская ветвь оппозиционной партии Альтернатива для Германии (АдГ) предложила выгнать из страны все 1,2 млн беженцев с Украины обратно домой, поскольку «там места для них вполне достаточно». Крайне правых поддерживают многие беспартийные политически активные немцы.

Германия
беженцы
пенсии
Украина
