Опубликованы кадры с разбившимся в Польше истребителем Падение истребителя F-16 и гибель пилота в Польше попали на видео

В Сети появилось видео падения самолета F-16 при подготовке шоу в польском городе Радом. Как сообщил Reuters пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, пилот пытался сделать мертвую петлю, но не рассчитал высоту и упал.

На видеозапись попал истребитель, который на большой скорости врезается в землю. Затем происходит мощный взрыв. В результате катастрофы взлетно-посадочная полоса была разрушена. Запланированное на выходные авиашоу власти отменили.

Ранее сообщалось, что британский боевой самолет пятого поколения F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту японского города Кагосима на острове Кюсю. По информации СМИ, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта, что нарушило график полетов.

До этого стало известно, что летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя. На борту находились 311 пассажиров. Отмечалось, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 по московскому времени и приземлился в Нижневартовске в 06:23 мск.