28 августа 2025 в 18:08

Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев

Зеленский: Киев готов говорить с Москвой в формате лидеров двух стран

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина готова к переговорам с Россией в формате встречи лидеров, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского. Готовность к встрече с главой РФ Владимиром Путиным он подтвердил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат, — указано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию конфликта.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены.

