День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:25

В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины

Песков подтвердил заинтересованность России в продолжении переговоров по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят, — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля признал, что никаких договоренностей касательно воздушного перемирия между Россией и Украиной пока достигнуто не было. Он отметил, что такие темы не должны обсуждаться в общедоступном режиме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал февральский инцидент с участием лидера Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете «полезным для американцев». Он признал, что между Вашингтоном и Киевом существует множество точек соприкосновения, но страны сталкиваются с разногласиями.

Кремль
Дмитрий Песков
ВС РФ
Украина
СВО
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.