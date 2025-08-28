В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят, — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля признал, что никаких договоренностей касательно воздушного перемирия между Россией и Украиной пока достигнуто не было. Он отметил, что такие темы не должны обсуждаться в общедоступном режиме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал февральский инцидент с участием лидера Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете «полезным для американцев». Он признал, что между Вашингтоном и Киевом существует множество точек соприкосновения, но страны сталкиваются с разногласиями.