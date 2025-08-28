День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:26

Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной

Песков заявил об отсутствии договоренностей по воздушному перемирию с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Между Россией и Украиной не было достигнуто никаких договоренностей касательно воздушного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заметил, что такие темы должны обсуждаться дискретно, передает ТАСС.

Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю — все что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме. Это в интересах дела, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в министерстве.

Также ВС России освободили расположенную в ДНР Нелеповку. В Минобороны сообщили, что операцию удалось выполнить благодаря действиям Южной группировки войск.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.