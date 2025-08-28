Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной Песков заявил об отсутствии договоренностей по воздушному перемирию с Украиной

Между Россией и Украиной не было достигнуто никаких договоренностей касательно воздушного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заметил, что такие темы должны обсуждаться дискретно, передает ТАСС.

Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Еще раз повторяю — все что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме. Это в интересах дела, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в министерстве.

Также ВС России освободили расположенную в ДНР Нелеповку. В Минобороны сообщили, что операцию удалось выполнить благодаря действиям Южной группировки войск.