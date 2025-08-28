В США назвали полезной перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме

Февральский инцидент с участием главы Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома оказался «полезным для американцев», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Свою позицию он озвучил 27 августа в интервью газете USA Today. Речь идет о перепалке Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно, — признался Вэнс.

Политик добавил, что между США и Украиной существует множество точек соприкосновения. Однако иногда между странами возникают определенные разногласия, отметил он.

Кроме того, Вэнс высказал мнение, что украинский конфликт достиг тупиковой стадии, где продолжение боевых действий не приносит результатов. Он заявил, что для всех сторон, включая США, было бы предпочтительнее прекратить кровопролитие и завершить конфликт мирным урегулированием.

Ранее Вэнс сообщил, что администрация Белого дома при президентстве Джо Байдена выдавала Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Политик вспомнил, как украинский президент приезжал в Вашингтон и уезжал с новой суммой.