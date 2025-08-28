Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене Вэнс: США при Байдене выдавали Зеленскому деньги без какой-либо цели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом выдавала президенту Украины Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии». По его словам, политик просто приезжал в Вашингтон и уезжал с новой суммой, передает USA Today.

Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов, — заявил он.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине в течение шести месяцев. Он также допустил, что это может произойти уже через три месяца. По мнению Вэнса, американцы должны испытывать гордость за то, что их президент прилагает значительные усилия для восстановления мира.

До этого директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто говорил, что Трамп представляет собой, возможно, наилучший вариант для Украины в текущей ситуации. Однако он добавил, что стремление американского лидера к миру полностью нивелируется позицией Евросоюза.