Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ, в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с «Барселоной» в групповом этапе Лиги чемпионов. Матч пройдет в Каталонии на поле испанского клуба, трансляция жеребьевки велась на сайте соревнований.

В своей группе ПСЖ также встретится с мюнхенской «Баварией» и «Атлантой» дома, а на выезде сыграет против леверкузенского «Байера». Другими соперниками парижан станут лондонский «Тоттенхэм» (дома), лиссабонский «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома) и «Атлетик» из Бильбао (в гостях).

«Барселона», помимо матча с ПСЖ, примет на своем поле франкфуртский «Айнтрахт», греческий «Олимпиакос» и датский «Копенгаген». В гостях каталонцы сыграют с лондонским «Челси», бельгийским «Брюгге», пражской «Славией» и английским «Ньюкаслом».

Мадридский «Реал» проведет домашние матчи против английского «Манчестер Сити», туринского «Ювентуса», французских «Марселя» и «Монако». На выезде «Реал» сыграет с «Ливерпулем», лиссабонской «Бенфикой», казахстанским «Кайратом» и греческим «Олимпиакосом».

Казахстанский «Кайрат» примет на своем поле мадридский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос». В выездных матчах казахстанский клуб встретится с миланским «Интером», лондонским «Арсеналом», лиссабонским «Спортингом» и датским «Копенгагеном».

Ранее «Кайрат» впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов, победив шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти). Ключевой гол забил бывший защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

