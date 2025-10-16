Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:53

Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок

Мать футболиста Дембеле пытается отменить налог на перевод €200 тысяч от сына

Мать футболиста парижского «ПСЖ» Усмана Дембеле подала иск в административный суд Ренна с требованием отменить налог на денежный перевод от сына, сообщает Le Figaro. По данным газеты, Фатимата Дембеле настаивает, что €200 тысяч (более 18 млн рублей), полученные в 2017 году, были подарком к ее 40-летию.

При этом французские налоговые органы не согласны с такой позицией. Они утверждают, что перевод поступил спустя полгода после дня рождения и был зачислен на незадекларированный банковский счет, что противоречит правилам оформления подарков. Адвокат семьи Дембеле намерен оспорить эту позицию в судебном порядке.

Ранее стоимость российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за французский клуб «Пари Сен-Жермен», снизилась на €2 млн (188,3 млн рублей). Теперь 26-летнего голкипера оценивают в €18 млн (1,6 млрд рублей), хотя в текущем сезоне он еще не выходил на поле.

До этого испанская «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на своем поле ПСЖ. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Франция
футбол
ПСЖ
подарки
