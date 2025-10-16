Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок Мать футболиста Дембеле пытается отменить налог на перевод €200 тысяч от сына

Мать футболиста парижского «ПСЖ» Усмана Дембеле подала иск в административный суд Ренна с требованием отменить налог на денежный перевод от сына, сообщает Le Figaro. По данным газеты, Фатимата Дембеле настаивает, что €200 тысяч (более 18 млн рублей), полученные в 2017 году, были подарком к ее 40-летию.

При этом французские налоговые органы не согласны с такой позицией. Они утверждают, что перевод поступил спустя полгода после дня рождения и был зачислен на незадекларированный банковский счет, что противоречит правилам оформления подарков. Адвокат семьи Дембеле намерен оспорить эту позицию в судебном порядке.

