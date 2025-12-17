Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:50

В Кремле закрыли дискуссию об урегулировании на Украине

Песков: Кремль не будет обсуждать через прессу украинское урегулирование

Дмитрий Песков
Кремль не намерен обсуждать с прессой ни общие темы, ни отдельные пункты, касающиеся урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, позиция Москвы по вопросу размещения западных контингентов на территории украинского государства является последовательной и хорошо известной.

Мы сейчас никакие в целом темы или отдельные пункты обсуждать не будем через прессу. По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях, — подчеркнул он.

Ранее лидеры ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта. Среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тыс. человек.

До этого сообщалось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов. В Берлине планируют постоянно консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины.

