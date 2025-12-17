Непряева не планирует возвращаться в Россию Непряева не вернется в РФ и будет готовиться к Кубку мира на трассах в Европе

Дебют Дарьи Непряевой на швейцарском этапе Кубка мира в Давосе завершился успешно, она продолжит тренироваться на европейских трассах, как и другой выступающий в нейтральном статусе лыжник Савелий Коростелев, сообщает Tverisport.ru. Спортсмены будут готовится к выступлению в соревновании Tour de Ski, которые пройдут с 28 декабря по 4 января, а затем поучаствуют в еще двух этапах Кубка мира.

Именно через эти гонки они планируют подготовиться к Олимпиаде и адаптироваться к быстрому европейскому снегу, лыжам без фтор-смазок и международной конкуренции, — сообщил изданию тренер Александр Смирнов.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Речь идет о раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. При этом 13 декабря спортсмен завоевал квоту на участие в олимпийском спринте.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.