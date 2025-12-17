Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:38

Непряева не планирует возвращаться в Россию

Непряева не вернется в РФ и будет готовиться к Кубку мира на трассах в Европе

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дебют Дарьи Непряевой на швейцарском этапе Кубка мира в Давосе завершился успешно, она продолжит тренироваться на европейских трассах, как и другой выступающий в нейтральном статусе лыжник Савелий Коростелев, сообщает Tverisport.ru. Спортсмены будут готовится к выступлению в соревновании Tour de Ski, которые пройдут с 28 декабря по 4 января, а затем поучаствуют в еще двух этапах Кубка мира.

Именно через эти гонки они планируют подготовиться к Олимпиаде и адаптироваться к быстрому европейскому снегу, лыжам без фтор-смазок и международной конкуренции, — сообщил изданию тренер Александр Смирнов.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Речь идет о раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. При этом 13 декабря спортсмен завоевал квоту на участие в олимпийском спринте.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.

лыжники
соревнования
спортсмены
россияне
скиатлон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушков раскрыл, почему Лондон активно выступает за кражу российских активов
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.