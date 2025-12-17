В Кремле со скепсисом отозвались о готовности Зеленского к миру

Кремль воздержался от подтверждения слов белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности его украинского коллеги Владимира Зеленского к мирным переговорам с Московой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии РИА Новости он отметил, что Кремль пока не ознакомился с обновленным мирным планом.

Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждений американцев с европейцами, с украинцами, — уточнил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии выразил мнение, что обе стороны конфликта уже созрели для диалога, однако российская сторона предпочитает опираться на юридические и политические реалии, а не на эмоциональные оценки. Таким образом, Москва перекладывает ответственность за демонстрацию «мирной воли» на Киев и его западных кураторов, ожидая предметных предложений.

До этого портал Axios сообщил, что США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса. Там отметили, что американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину.