17 декабря 2025 в 12:50

В МИД предупредили о последствиях напряженности вокруг Венесуэлы

МИД России: напряженность вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Усиление нагнетаемой вокруг Венесуэлы напряженности может привести к непредсказуемым последствиям для западного полушария, предупредил директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин. По его словам, в Москве надеются, что инициаторам напряженности удастся не допустить ошибки, сообщает ТАСС.

Рассчитываем, что инициаторам сегодняшней напряженности, которая нагнетается вокруг Венесуэлы, все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария, что им удастся не допустить ошибки, — сказал Щетинин.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Американский лидер предупредил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных нефтяных танкеров.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщают источники, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

