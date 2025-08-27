День знаний — 2025
27 августа 2025 в 02:01

Казахстанский «Кайрат» впервые вырвался в групповой этап Лиги чемпионов

Казахстанский «Кайрат» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстанский «Кайрат» впервые в своей истории вышел в общий (групповой) этап Лиги чемпионов, победив шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти). Ключевой гол забил бывший защитник «Краснодара» Егор Сорокин.

Такой счет был зафиксирован на ответном матче раунда плей-офф. Первая игра в Шотландии завершилась со счетом 0:0. Известно, что «Кайрат» начал борьбу с первого раунда квалификации, пройдя словенскую «Олимпию», финский КуПС и словацкий «Слован».

Ранее петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака. Эта победа позволила «Зениту» набрать девять очков после шести туров и прервать серию из четырех матчей без побед.

Также бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать. Футболист выступал в том числе за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену».

Кайрат
футболисты
матчи
Казахстан
