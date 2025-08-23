Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать.

Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов! И, конечно, особая благодарность вам, болельщики: вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции, — написал спортсмен.

За свою карьеру футболист выступал за «Краснодар» в 2013–2022 и 2024–2025 годах, а также за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену», воспитанником которой он является. В составе «быков» Газинский стал чемпионом России в сезоне-2024/25 и трехкратным бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.

Ранее полузащитник Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо». Сроки и условия соглашения не уточняются. Недавно столичный клуб заявил об уходе уругвайского футболиста Диего Лаксальта.