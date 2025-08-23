Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:29

Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры

Полузащитник Газинский объявил о завершении футбольной карьеры

Юрий Газинский Юрий Газинский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать.

Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов! И, конечно, особая благодарность вам, болельщики: вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции, — написал спортсмен.

За свою карьеру футболист выступал за «Краснодар» в 2013–2022 и 2024–2025 годах, а также за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену», воспитанником которой он является. В составе «быков» Газинский стал чемпионом России в сезоне-2024/25 и трехкратным бронзовым призером Российской Премьер-Лиги.

Ранее полузащитник Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо». Сроки и условия соглашения не уточняются. Недавно столичный клуб заявил об уходе уругвайского футболиста Диего Лаксальта.

футбол
спорт
карьера
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
В ФРГ раскрыли роль украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.