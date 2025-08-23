«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России «Зенит» обыграл «Динамо» из Махачкалы со счетом 4:0 в матче шестого тура РПЛ

Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Динамо» из Махачкалы в матче шестого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. У хозяев поля отличились Андрей Мостовой (29-я минута), Густаво Мантуан (35), Юрий Горшков (72) и Максим Глушенков (90).

Этот гол стал для Глушенкова первым в сезоне и 12-м в 32 матчах за «Зенит», — отметили в ФК.

Отмечается, что команда тренера Сергея Семака до этого дня победила только в стартовом туре чемпионата, после чего трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. На данный момент у «Зенита» после шести матчей в премьер-лиге девять очков. 30 августа петербуржцы примут «Пари НН».

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать. Футболист выступал в том числе за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену».

До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура РПЛ. Грозненская команда завершила встречу в меньшинстве — на поле осталось девять игроков. На пятой минуте красную карточку получил нападающий Эгаш Касинтура, а позже, на 64-й минуте, с поля был удален капитан Лечи Садулаев.