22 августа 2025 в 20:27

«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги, сообщила пресс-служба РПЛ. Грозненская команда завершила встречу в меньшинстве — на поле осталось девять игроков.

Счет был открыт уже на первой минуте: форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон поразил ворота гостей, а к перерыву оформил дубль. На старте второго тайма «Ахмат» отыгрался благодаря голам Исмаэла Силвы и Максима Сидорова.

При этом грозненцы с первых минут оказались в тяжелом положении: уже на пятой минуте красную карточку получил нападающий Эгаш Касинтура, а позже, на 64-й минуте, с поля был удален капитан Лечи Садулаев. Несмотря на это, команда Владимира Слишковича удержала ничью — 2:2.

После этой встречи у «Оренбурга» шесть очков и десятое место в таблице. «Ахмат» набрал семь баллов и занимает седьмую строчку.

Ранее «Динамо» сообщило, что расторгает контракт с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом, купленным у «Милана» в 2021 году. Соглашение завершили по обоюдному согласию сторон. Команда поблагодарила спортсмена за «самоотверженную игру и неравнодушие на поле».

Оренбург
Ахмат
футбол
матчи
РПЛ
