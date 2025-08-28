День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:31

Названа главная цель Зеленского в конфликте с Россией на ближайшие годы

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский ждет готовности ЕС к конфликту с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько лет будет нацелен лишь на то, чтобы продержаться в конфликте с Россией и дождаться вступления европейских стран в боевые действия, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что западные партнеры говорили о готовности противостоять российской армии к 2030 году.

Западные лидеры говорят о том, что будут готовы к конфликту с Россией к 2030 году. То есть сейчас очень мощно начинает развиваться ВПК Европы. [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сказал: «Это не мой конфликт, это ваш конфликт», и мы видим по поведению канцлера Германии [Фридриха] Мерца, [Эммануэля] Макрона (президента Франции. — NEWS.ru) и премьер-министра Великобритании [Кира Стармера], что они все-таки настроены на продолжение конфликта. Поэтому задача Зеленского — продлить ситуацию на два-три года, прежде чем они как-то будут участвовать с личным составом, — ответил Олейник.

При этом он подчеркнул, что жители европейских государств не хотят участвовать в конфликте с Россией. Это подтверждают социологические опросы, добавил Олейник.

Хотя я уже читал социологические опросы большинства стран, которые входят в Евросоюз. Жители этих стран категорически против участия своих вооруженных сил в этом конфликте. Тем не менее они (лидеры стран Европы. — NEWS.ru) все-таки надеются переломить эту ситуацию, поэтому задача Зеленского — продолжать до того, как Европа вступит в этот конфликт, — объяснил Олейник.

Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Украина готова к переговорам с Россией в формате встречи лидеров. Готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он подтвердил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

