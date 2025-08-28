День знаний — 2025
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен

ЦАХАЛ: военные нанесли точечный удар по военному объекту хуситов в Сане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильские военные атаковали военный объект движения хуситов в йеменской Сане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там пояснили, что для поражения цели был нанесен точечный удар.

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по военному объекту террористического режима хуситов в районе Саны в Йемене, — говорится в сообщении.

Ранее израильский 12-й канал сообщил со ссылкой на источник, что целью удара военных по Сане были высокопоставленные представители хуситов. Там добавили, что ликвидацию политических деятелей движения планировалось осуществить еще во время предыдущей военной операции Тель-Авива.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла удар по Сане во время трансляции выступления лидера хуситов Абдель Малека аль-Хуси. При этом в городе прогремело несколько взрывов. О пострадавших информации нет.

27 августа хуситы при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что атака достигла своей цели — блокировала работу воздушной гавани, хотя Израиль не подтвердил это.

