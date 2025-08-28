День знаний — 2025
28 августа 2025 в 17:06

Израиль нанес удар по Йемену во время трансляции выступления лидера хуситов

ЦАХАЛ ударила по Сане во время трансляции выступления лидера хуситов аль-Хуси

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильская армия нанесла удар по столице Йемена Сане во время трансляции выступления лидера движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малека аль-Хуси, сообщил телеканал Al Masira. При этом, по данным канала Al Yemen, в городе прогремело несколько взрывов. О пострадавших информации пока нет.

Ранее хуситы при помощи «гиперзвуковой баллистической ракеты» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что атака якобы достигла своей цели — блокировала работу воздушной гавани. При этом Тель-Авив заявлял о перехвате ракеты мятежников.

24 августа ЦАХАЛ атаковала военную инфраструктуру йеменского движения «Ансар Аллах» в районе Саны. По ее данным, удары были нанесены по президентскому дворцу, электростанциям «Асар» и «Хизаз», а также объекту для хранения топлива. Израильская армия заверяет, что все цели использовались для военной деятельности.

За несколько дней до этого хуситы нанесли удары по двум судам в северной части Красного моря. Поводом стало нарушение введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Израиль
Йемен
хуситы
удары
