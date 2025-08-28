Израиль нанес удар по Йемену во время трансляции выступления лидера хуситов

Израильская армия нанесла удар по столице Йемена Сане во время трансляции выступления лидера движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малека аль-Хуси, сообщил телеканал Al Masira. При этом, по данным канала Al Yemen, в городе прогремело несколько взрывов. О пострадавших информации пока нет.
Ранее хуситы при помощи «гиперзвуковой баллистической ракеты» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что атака якобы достигла своей цели — блокировала работу воздушной гавани. При этом Тель-Авив заявлял о перехвате ракеты мятежников.
24 августа ЦАХАЛ атаковала военную инфраструктуру йеменского движения «Ансар Аллах» в районе Саны. По ее данным, удары были нанесены по президентскому дворцу, электростанциям «Асар» и «Хизаз», а также объекту для хранения топлива. Израильская армия заверяет, что все цели использовались для военной деятельности.
За несколько дней до этого хуситы нанесли удары по двум судам в северной части Красного моря. Поводом стало нарушение введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.