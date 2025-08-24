Израиль нанес удар по ближневосточной стране Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в йеменской Сане

Израиль атаковал военную инфраструктуру йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районе Саны, столицы Йемена, сообщает ЦАХАЛ в Telegram-канале. По его данным, удары были нанесены по президентскому дворцу, электростанциям «Асар» и «Хизаз», а также объекту для хранения топлива. Израильская армия заверяет, что все цели использовались для военной деятельности.

Недавно ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре <…> хуситов в районе Саны, включая военный объект, на котором расположены президентский дворец, электростанции «Асар» и «Хизаз», и объект для хранения топлива. Все они использовались для военной деятельности, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что объекты были атакованы в ответ на удары хуситов по еврейскому государству.

ЦАХАЛ <...> решил продолжать устранять любые угрозы, представляемые для гражданских лиц государства Израиль, где бы это ни потребовалось, — заключили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли удары по двум судам в северной части Красного моря. Поводом стало нарушение введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.

До этого хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. Представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа рассказал, что атака была осуществлена с применением гиперзвукового оружия.