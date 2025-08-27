Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве

Члены йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) при помощи «гиперзвуковой баллистической ракеты» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире канала Al Masirah. Он также подчеркнул, что атака якобы достигла своей цели — блокировала работу воздушной гавани.

Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо, — заявил Сариа.

Представитель хуситов напомнил, что атака заставила жителей Израиля отправиться в убежище и приостановила работу аэропорта. При этом Тель-Авив заявлял о перехвате ракеты мятежников.

Ранее стало известно, что вооруженные силы повстанцев готовы нанести ответные удары по целям в Израиле после обстрела столицы Йемена Саны. Источник в движении подчеркнул, что недавняя атака Тель-Авива не заставит хуситов прекратить операции в поддержку населения сектора Газа. По его словам, вооруженные формирования движения сохраняют полную готовность к ответным действиям против израильских целей.